شكرا لقرائتكم خبر عن أفخم قطار.. شاهد تجديد عربات النوم بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ هيئة السكة الحديد أعمال تطوير لقطارات النوم والتى تعد القطارات السياحية على خطوط السكة الحديد، ومن أفخم القطارات العاملة فى مصر، ويجرى الآن تحديث وإعادة تأهيل العربات بالكامل، وذلك من خلال المصنع الإسبانى الجديد الذى تم إنشاؤه بمجمع ورش كوم أبو راضى فى بنى سويف، بالتعاون مع كولواى الإسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

وشملت أعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج، بشكل مميز وذلك بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث 2 عربة "عربة نوم + عربة نادى"، بالكامل كنموذج لإعادة تأهيل 65 عربة نوم ونادى أسبانى قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع مصنع كولواى، لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتشكل هاتين العربتين أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

ومن المخطط أن يتوالى الانتهاء من قطار نوم مكون من 10 عربات (9 نوم - عربة نادي ) كل 3 شهور ليتم إدخاله الخدمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين خاصة وأنه تم إعادة تصميم العربة لمواكبة أحدث عربات النوم الموجودة والعاملة بالسوق العالمي.

ودخلت عربات قطارات النوم الخدمة كعربات للركاب خلال فترة الثمانينيات ثم تم تحويلها إلى عربة نوم عام 1993م، واستمرت في التشغيل كعربات نوم حتى تم التعاقد مع شركة كولواي في 4/ 12 / 2023 وبدأ إنشاء المصنع حينها، وبدأ أول إنتاج له لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم في 23 مارس 2025.

وتبلغ تكلفة استيراد عربة قطار النوم الجديدة مليون ونصف يورو تقريبا، بينما تتكلف إعادة تأهيل العربة الواحدة من هذه العربات وفق أحدث المواصفات العالمية بما يعادل مبلغ 329 ألف يورو، بما يمثل حوالي 22 % من ثمن العربة الجديدة، ويسدد 70% منها بالجنيه المصري.