شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 7 أسباب للإصابة بالسمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنفوجراف كشفته من خلاله عن 7 أسباب للإصابة بـ السمنة ، والتى تشمل:-

1- الشراهة وعدم تناول ما يكفي الفرد فقط.

2- زيادة تناول السكريات والحلويات، والأغذية الهشة التي تزود الجسم بطاقة حرارية عالية تخلو من العناصر المغذية.

3- زيادة تناول المقليات والوجبات السريعة والمختلفة ذات السعرات الحرارية العالية.

4- العادات الغذائية الخاطئة كتناول وجبة واحدة يوميًا.

5- الكسل وعدم ممارسة الحركة والمشي والخلود للراحة والاسترخاء والنوم بعد الوجبات الدسمة.

6- تناول بعض الأدوية خاصة مركبات الكورتيزون لفترات طويلة.

7- أسباب أخرى للسمنة قد تكون مرضية أو وراثية.