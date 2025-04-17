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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 7 أسباب للإصابة بالسمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 17 أبريل 2025 03:00 م
نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنفوجراف كشفته من خلاله عن 7 أسباب للإصابة بـ السمنة ، والتى تشمل:-
1- الشراهة وعدم تناول ما يكفي الفرد فقط.
2- زيادة تناول السكريات والحلويات، والأغذية الهشة التي تزود الجسم بطاقة حرارية عالية تخلو من العناصر المغذية.
3- زيادة تناول المقليات والوجبات السريعة والمختلفة ذات السعرات الحرارية العالية.
4- العادات الغذائية الخاطئة كتناول وجبة واحدة يوميًا.
5- الكسل وعدم ممارسة الحركة والمشي والخلود للراحة والاسترخاء والنوم بعد الوجبات الدسمة.
6- تناول بعض الأدوية خاصة مركبات الكورتيزون لفترات طويلة.
7- أسباب أخرى للسمنة قد تكون مرضية أو وراثية.
7 أسباب للإصابة بالسمنة
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