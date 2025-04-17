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وزارة الصحة توضح 7 أسباب للإصابة بالسمنة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 17 أبريل 2025 03:00 م

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنفوجراف كشفته من خلاله عن 7 أسباب للإصابة بـ السمنة ، والتى تشمل:-

1- الشراهة وعدم تناول ما يكفي الفرد فقط.

2- زيادة تناول السكريات والحلويات، والأغذية الهشة التي تزود الجسم بطاقة حرارية عالية تخلو من العناصر المغذية.

3- زيادة تناول المقليات والوجبات السريعة والمختلفة ذات السعرات الحرارية العالية.

4- العادات الغذائية الخاطئة كتناول وجبة واحدة يوميًا.

5- الكسل وعدم ممارسة الحركة والمشي والخلود للراحة والاسترخاء والنوم بعد الوجبات الدسمة.

6- تناول بعض الأدوية خاصة مركبات الكورتيزون لفترات طويلة.

7- أسباب أخرى للسمنة قد تكون مرضية أو وراثية.


7 أسباب للإصابة بالسمنة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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