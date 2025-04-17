شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قانون العمل أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، جموع الطبقة العاملة بصدور قانون العمل الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب يرئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى .

وقال فى تصريحات صحفية، إن القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة فى كافة علاقات العمل التى تؤسس لنهضة صناعية انتاجية مٌطورة طرفيها "العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلى ان مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور مصر الحالى والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات .

وأضاف المهيرى: أن صدور القانون جاء مواتيا واستعداد العمال للاحتفال بأعياهم أول مايو المقبل، خاصة انه لم يغفل حقوقهم السابقة من حيث حصولهم عليها فى نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه، حيث تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وايضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها .

وقال إن القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتى فى صالح العمال والعدالة الاجتماعية فضلا عن تعظيم دور أليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، موضحا أن القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة الممثلة في مكاتب العمل، وبذلك وضع حدا لمشكلة الاستقالة المٌسبقة التي كانت السبب فى عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.