شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لعلاج أمراض العيون للأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق سلسلة انشطة ضمن خطط استثمارها لإمكانيات مركزين من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بأسوان والبحيرة لخدمة مواطني القرى المتواجد بها هذه المراكز بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطن.

وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن سلسلة أنشطة المؤسسة لاستثمار إمكانيات مراكز تنمية الأسرة والطفولة بدأت بتنظيم قافلة للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرة عنيك في عينيا داخل مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية جرف حسين مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان شملت تنظيم توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتوزيعها وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية تمهيدا لإجرائها.



خدمات طبية لعلاج أمراض العيون للأسر الأولى بالرعاية

كما ان سلسلة الانشطة شملت ايضا تكريم حفظة القرآن الكريم وافتتاح حضانة اطفال استقبلت الأطفال ابناء قرية جرف حسين وجاري الاستعداد لافتتاح مبنى رياض اطفال والتجهيز لافتتاح مركز استدامة لتأهيل وتدريب السيدات القرويات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية ضمن سلسلة مراكز استدامة التي أنشأتها صناع الخير في اطار جهودها في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة القروية المعيلة مشيدا بالتعاون بين وزارة التضامن والتحالف الوطني في جانب تقديم خدمات نوعية للأسرة والطفولة في القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية .