"براعم النور يتألقون .. تكريم الطالب جمال إبراهيم مدكور وعدد من حفظة القرآن الكريم

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القاهرة - سامية سيد - نظّمت إحدي مدارس اللغات حفلاً مميزاً لتكريم طلاب خافظة القرآن من بينهم الطالب جمال إبراهيم مدكور بعد حصوله على درجة الامتياز في حفظ القرآن الكريم، وذلك خلال المسابقة التي أقامتها المدرسة لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالقرآن والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية.

شهد الحفل حضورًا رسميًا مميزًا، تقدّمه الدكتورة عفاف علوي رئيس مجلس إدارة المدرسة ، والأساتذة نهى بسيوني مدير عام المدرسة، أسماء عبد الخالق مديرة المرحلة الابتدائية والإعلامي إبراهيم مدكور والد الطالب، إلى جانب الأستاذة نشوى الدبس والدة الطالب ، بكر بكر مشرف عام النشاط الرياضي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من بينهم الأساتذة نسمة عبد الخالق، منار جمال ، منه محمد، عادل حلمي، محمد سلامة

وفي كلمتها، قالت الدكتورة عفاف علوي:

"نسعد دومًا بدعم طلابنا وتكريمهم، ومسابقة القرآن الكريم تمثل أحد أهم الأنشطة التي نحرص على تنظيمها كل عام، لما لها من دور كبير في ترسيخ القيم السامية في نفوس أبنائنا."

من جانبها، عبّرت الأستاذة نهى علي مديرة المدرسة عن سعادتها بنجاح الحفل قائلة:

"فخورون بجمال وبجميع طلابنا المشاركين. هذه اللحظات تترجم جهودنا في دعم التعليم المتكامل، والذي يجمع بين التحصيل العلمي والتهذيب الديني."

وأعرب إبراهيم مدكور والد الطالب عن فخره الكبير بابنه، موجهاً شكره العميق لإدارة المدرسة، قائلاً:

"أشكر إدارة المدرسة ، وعلى رأسها الدكتورة عفاف علوي، على هذا التكريم الذي يعكس اهتمام المدرسة الحقيقي بتربية النشء على أسس دينية وأخلاقية سليمة. أنا فخور بجمال، ليس فقط لأنه حفظ كتاب الله، بل لأنه نشأ في بيئة تعليمية محترمة تؤمن بالعلم والقيم في آنٍ واحد. هذه لحظة فخر لكل أب، وأتمنى أن تتكرر مع كل أبناء مصر."

كما أضافت والدة الطالب، الأستاذة نشوى الدبس:

"ما حدث اليوم يؤكد أن المدرسة ليست فقط مكانًا للتعليم، بل بيتًا للتربية والدعم المعنوي. رؤية ابني مكرّمًا بين زملائه هي لحظة لن أنساها، وأشكر كل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الحدث الراقي، الذي أدخل السعادة إلى قلوبنا."

واختُتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين في حفظ القرآن الكريم من جميع المراحل التعليمية، في أجواء مفعمة بالروحانية والفخر، تأكيدًا على رسالة المدرسة في تنمية الجوانب الدينية إلى جانب التفوق الأكاديمي.



الطالب جمال إبراهيم مدكور



تكريم الطالب جمال إبراهيم مدكور