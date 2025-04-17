شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 16 مسجدًا غدًا الجمعة 18 من أبريل 2025 م، 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و 6 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1298 مسجدًا، من بينها 872 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13379 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 622 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:ففي محافظة البحيرة:إحلال وتجديد: مسجد الرحمن، عزبة بير العسل، قرية الحجر المحروق – مركز الدلنجات؛ مسجد سعد عويضة، قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير.صيانة: مسجد الربعمائة الكبير، قرية دفشو – مركز كفر الدوار؛ مسجد عزبة الشرانيب، قرية كفر سنطيس - دسونسأم دينار – مركز دمنهور.وفي محافظة أسيوط:إحلال وتجديد: مسجد تاج الدين، قرية منقباد– مركز أسيوط؛ مسجد أولاد رزق الله، قرية أبو كريم – مركز ديروط.وفي محافظة الشرقية:إحلال وتجديد: مسجد الرحمة، عزبة النجدي، قرية منشية رضوان – مركز أبو كبير.وفي محافظة كفر الشيخ:إحلال وتجديد: مسجد أبو عيد، الشواذلية، قرية منشأة عباس – مركز سيدي سالم؛ مسجد النور، قرية الحاج علي – مركز الرياض غرب.وفي محافظة الغربية:إحلال وتجديد: مسجد المغازي، قرية حوين – مركز قطور.



وفي محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد التقوى، عزبة محمود عبد الله، قرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد: مسجد الحمد، قرية منية الرقة – مركز أطفيح.

وفي محافظة الدقهلية:

صيانة: مسجد عبد المجيد إسماعيل، قرية شبرا سندي – مركز السنبلاوين؛ مسجد جبر، قرية ميت تمامة – مركز منية النصر.

وفي محافظة قنا:

صيانة: مسجد آل فندي، قرية قصير بخانس – مركز أبو تشت؛ مسجد الحاج يوسف، قرية الشاورية – مركز نجع حمادي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.



