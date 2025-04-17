شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: مصر تؤكد التزامها بتطوير منظومة الطيران المدنى وتحقيق التكامل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بتعزيز أمن وسلامة وكفاءة واستدامة قطاع الطيران المدنى، وذلك خلال كلمته في مؤتمر تيسير الطيران المدني التابع لمنظمة الإيكاو (ICAO)، والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي مستهل كلمته، توجه الوزير بالشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للمؤتمر، مشيدًا بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للطيران المدني القطري وفريق عمل الإيكاو في إنجاح هذا الحدث المحوري.

وأوضح الدكتور الحفني أن مصر تعتبر تيسير الطيران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتنمية السياحة، وتعزيز الترابط العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية والتي أظهرت الحاجة الماسة إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانًا.

وأشار إلى أن مصر خطت خطوات متقدمة في تطوير البنية التحتية للطيران المدني، من خلال تبني أحدث التقنيات في معالجة المسافرين، مثل البوابات الذكية في المطارات الكبرى – وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي – التي تعتمد على تقنيات القياسات الحيوية لتسريع إجراءات الدخول والخروج، إلى جانب تطبيق نظام معلومات المسافرين المتقدم لرفع مستوى الأمن وتقليل أوقات الانتظار.

كما استعرض الوزير جهود مصر في تسهيل إصدار التأشيرات عبر منصة التأشيرات الإلكترونية، وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الرقمي، وتطبيق سياسات التحول الرقمي داخل المطارات لتوفير تجربة سفر متكاملة وآمنة للمسافرين.

وأكد الدكتور الحفني أن انضمام مصر إلى مبادرة EGD في أغسطس 2019 مثّل نقطة تحول في تطوير أمن الحدود المصرية، من خلال توثيق واعتماد جوازات السفر الإلكترونية بما يتماشى مع معايير وممارسات الإيكاو، فضلاً عن استضافة برامج تدريبية إقليمية لتعزيز قدرات الدول الأفريقية والعربية في مجالي أمن وتيسير الطيران.

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الطيران المدني دعم مصر الكامل لإعلان الدوحة، مشددًا على أن مصر ملتزمة بالعمل المشترك مع منظمة الإيكاو وشركاء صناعة الطيران لتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، تساهم في بناء مستقبل أكثر تكاملًا واستدامة لصناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.