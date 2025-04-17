شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع وشون الجيزة تبدأ استقبال القمح المحلى من المزارعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام عمليات توريد القمح المحلي التي بدأت يوم 15 أبريل 2025، إذ تم فتح المواقع التخزينية على مستوى المحافظة وعددها 10 مواقع تخزينية وهي بنكر الهرم، صومعة الهرم، صومعة أوسيم ، شونة أوسيم، بنكر أوسيم، مركز تجميع الصف 4، صومعة إمبابة، صومعة أطفيح، صومعة بني سلامة، صومعة برقاش.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية التموين، بإزالة أي معوقات أمام المزارعين في عملية التوريد وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، حيث يتم استلام القمح المحلي من خلال لجنة برئاسة مندوب من مديرية التموين بسعر 2200 جنيه للقمح المحلي بدرجة نظافة 23.5%.

وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين، أن المساحة المنزرعة قمحًا بمحافظة الجيزة تبلغ 29149 فدانًا، وأن إجمالي الكميات الموردة للمواقع التخزينية حتى نهاية يوم عمل 16 أبريل 2025 مقدارها 86.560 طن.

وأوضح مدير المديرية، بأنه تم وضع خطة لإحكام الرقابة على عمليات تداول القمح المحلي موضحاً أن تداول القمح المحلي يقتصر على التوريد للصوامع والشون المعتمدة من مديرية التموين ومحظور استخدام القمح المحلي بالمطاحن الخاصة أو مصانع الأعلاف.

وأهابت محافظة الجيزة بالمزارعين عدم التعامل مع الجهات غير المعتمدة وتوريد القمح المحلي إلى الصوامع والشون المعتمدة من مديرية التموين.



استقبال القمح المحلى من المزارعين



صوامع وشون الجيزة تبدأ استقبال القمح المحلى من المزارعين