شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب على كل طالب التعرف عليها لضمان الإجابة عن الأسئلة دون حدوث أى مشكلات :

- من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط داخل كراسة البابل شيت أثناء الإجابة عن الأسئلة الاختيارية.

- يجب أن يكون تظليل دائرة الإجابة الصحيحة بشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته.

- في حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا

- يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت وعدم إتلافها والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة فقط.

- يجب تظليل دائرة الإجابة الصحيحة فقط وعدم تظليل أكثر من دائرة لأنه فى هذه الحالة يحرم الطالب من درجة السؤال.

- يلتزم الطلاب بتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا بقلم جاف أزرق.

- يجب البدء اولا فى كتابة البيانات على ورقة البابل شيت وتشمل الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وكافة التفاصيل الأخرى حيث أن كتابة البيانات لا تستغرق سوى ثوانى معدودة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب اي أوراق داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ويوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها فى الإجابة عن الأسئلة ونقلها فى كراسة البابل شيت.

- غير مسموح بالكتابة فى كتيب المفاهيم ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هي عند انتهاء الامتحان.

- سيتم تحديث كتيب المفاهيم خاصة بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية ودمج مواد والغاء مواد لطلاب النظام الجديد ويتم تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان.

- يجب على الطالب أن يطمئن فليس ضروريا أن يؤدى كل امتحان بنفس رقم نموذج الأسئلة حيث يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لأن الاختلاف فقط في ترتيب الأسئلة ولكن يجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات.



- حرصت الوزارة على توفير النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2028 حيث تم اتاحتها على موقع الوزارة خلال شهر فبراير الماضى.

- أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء، لطلاب النظام القديم واللغة الأجنبية الثانية لطلبة النظام الجديد تقتصر فقط على أسئلة الاختيار من متعدد بابل شيت فقطوم وجود أسئلة مقالية

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.