شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات البصخة ليوم خميس العهد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يترأس الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات يوم خميس العهد بدير القديس مارمينا العجائبي بكينج مريوط، وذلك بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة صورا لقداسة البابا خلال الصلوات، يقوم بصلاة طقس اللقان وغسل أرجل الرهبان والأساقفة، مثلما فعل السيد المسيح فى هذا اليوم، إذ غسل أرجل التلاميذ قبل العشاء الأخير وتأسيس سر التناول.

ويعتبر خميس العهد أحد الأعياد السيدية الصغرى، والذي يُعد محطة مركزية في أحداث أسبوع الآلام، إذ يحيي الأقباط ذكرى تأسيس السيد المسيح لسر التناول (الإفخارستيا)، بتقديم جسده ودمه لتلاميذه، وذلك قبل ساعات من صلبه بحسب الإيمان المسيحي.

ويُطلق على هذا العيد اسم "خميس العهد" نسبة إلى العهد الجديد بدم المسيح، الذي حل محل العهد القديم، ويؤمن الأقباط بأن هذا الحدث لم يكن لحظة تاريخية فقط، بل فعل روحي دائم يُجدد العلاقة بين الإنسان والله.



قداسة البابا تواضروس الثانى



البابا تواضروس الثانى يقرأ الإنجيل



البابا تواضروس الثانى أمام ستر الهيكل



البابا تواضروس الثانى خلال صلوات خميس العهد



قداسة البابا تواضروس الثانى فى خميس العهد



قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية