شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة.. ارتفاع درجات الحرارة مستمر الأسبوع المقبل والقاهرة تسجل 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل، لافته إلى أن الطقس يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة يستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن ذروة هذا الارتفاع ستكون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين وتصل معهم درجات الحرارة العظمي بالقاهرة 33 درجة .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من اليوم الخميس 17 أبريل تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى تتراوح من (32:28 ) درجة، والسواحل الشمالية من (29:25 ) درجة، وجنوب البلاد من ( 38:36) درجة.

ويشهد اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائلا للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.