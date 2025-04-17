شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025.. اعرف هتقدم الساعة ولا هتأخرها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن آلية وكيفية تفعيل التوقيت الصيفى فى مصر 2025.. وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها في تطبيق التوقيت الصيفى وفى السطور التالية يوضح الخليج 365 آلية وموعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 على النحو التالي..

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 يكون موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

تقديم الساعة ولا تأخيرها

ووفقا لقانون التوقيت الصيفي تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 يوم الجمعة

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

