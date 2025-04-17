شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح معلومات هامة عن سرطان المثانة.. تفاصيل ​ والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن سرطان المثانة أحد أنواع مرض السرطان الذي يصيب جزءًا من الجهاز البولي للجسم، وهو المثانة، وفيه تبدأ خلايا المثانة في النمو بشكل غير طبيعي. ​​

وأضافت هيئة الدواء المصرية: تزداد نسبة حدوث هذا المرض لدى المدخنين، وكبار السن والذكور، ومن لديهم تاريخ مرضي بالأسرة.​​

وتابعت هيئة الدواء: من عوامل الخطورة الأخرى لـ سرطان المثانة: التهاب المثانة المزمن، أوعدوى الجهاز البولي المتكررة، أو طويلة الأمد أو الإصابة بعدوى البلهارسيا، أو التعرض لمواد كيميائية، مثل تلك المستخدمة في صناعة الأصباغ والجلود ومنتجات الطلاء أو التعرض لبعض أنواع العلاج الإشعاعي أو الكيماوي مسبقًا.​