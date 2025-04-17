شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة لعام 2025م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025م، داخل المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بمستوى الأئمة علميًّا ودعويًّا وتأهيلهم للتمثيل المشرف لمصر بالخارج.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المديريات الإقليمية بدأت الاستعداد الكامل لعقد هذه الاختبارات، حيث تم التشديد على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة، والتأكد من سلامة الإجراءات، والحرص على توفير الأجواء المناسبة التي تكفل الشفافية والعدالة بين جميع المتسابقين.

وشددت الوزارة على ضرورة إرسال أصل استمارة الاختبار المعتمدة من المديرية إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بالنسبة للناجحين في التصفية الأولية الذين حصلوا على نسبة (70%) فأكثر من إجمالي الدرجة الكلية، على أن تُرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية معتمد.

وأوضحت الوزارة أنه لن يُعتد بأي استمارات تصل بعد مرور أسبوعين من تاريخ أداء الاختبار المحدد، مشيرة إلى أن الالتزام بالموعد النهائي يعد شرطًا أساسيًا لقبول المتسابق ضمن القوائم المقررة للمرحلة النهائية.

وطالبت الوزارة جميع المديريات بضرورة الالتزام التام بالأسماء الواردة بالكشف المرفق، وعدم إدراج أي اسم خارج تلك القوائم، مع التأكد الدقيق من استيفاء كافة الشروط المُعلنة سلفًا، وذلك على مسئولية كل مديرية بشكل مباشر.

وبيّنت الوزارة أن اجتياز هذه التصفية الأولية يُعد تمهيدًا ضروريًا لدخول اختبارات التصفية النهائية بجزئيها التحريري والشفوي، والتي سيتم عقدها لاحقًا للمؤهلين من المرحلة الأولى ممن حصلوا على (70%) فأكثر.

ونوهت الوزارة إلى أنه لن يُسمح لأي متسابق بدخول المرحلة النهائية دون التأكد من صحة بياناته واستيفائه للشروط، كما أكدت أن أي متقدم يُثبت في أي مرحلة من المراحل أنه غير مستوفٍ للضوابط، فسيتم استبعاده فورًا دون أدنى تهاون.

وأشار البيان إلى أن المتسابقين المتقدمين من الديوان العام سيتم اختبارهم في التصفية الأولية بمديرية أوقاف القاهرة، باعتبارها الجهة المسئولة عن اختبار مرشحي الديوان في هذه المرحلة، مع اتخاذ ما يلزم لضمان انتظام سير الاختبارات بكل دقة وموضوعية.

وتواصل وزارة الأوقاف تأكيدها على أن مسابقة الإيفاد تأتي في إطار سعيها لابتعاث نخبة من الأئمة المتميزين علميًا ودعويًا وأخلاقيًا إلى مختلف دول العالم، ليكونوا سفراء للإسلام الوسطي المستنير الذي تتبناه مصر، ورسلاً للسلام والتعايش والحوار الحضاري بين الشعوب.

وتشدد الوزارة على أن هذه المسابقة تخضع لأعلى معايير النزاهة والشفافية، انطلاقًا من قناعتها بأن من يحمل رسالة الدعوة خارج الوطن لا بد أن يكون نموذجًا مشرفًا في العلم والخلق والوسطية، وهو ما تسعى إلى تحقيقه من خلال مراحل دقيقة من التصفيات والتقييم.