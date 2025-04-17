شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة مخالفات بناء بالمقطم والهضبة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لعدد 6 عقارات بالمقطم أرقام 5567 ، و5568 ، و5 بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و 103 ، و111 و 114 تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى .

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن حملة إزالة المخالفات مستمرة فى كافة الأحياء .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

كما حذر محافظ القاهرة المخالفين أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤ .

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ووليد شوقي رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات المحافظة.