محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

واختتم محافظ الجيزة، برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق، لتواصلوا رسالتكم في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".

راجيًا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، متمثلين دائماً القيم السامية للتسامح والعطاء، وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012