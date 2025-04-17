شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالخميس، 17 أبريل 2025 01:21 م
بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وجاء نص البرقية:
"يطيب لي بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تُجسِّد أسمى معاني المحبة والإخاء.
راجيًا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، متمثلين دائماً القيم السامية للتسامح والعطاء، وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية.
واختتم محافظ الجيزة، برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق، لتواصلوا رسالتكم في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".
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