شكرا لقرائتكم خبر عن بداية ارتفاعات درجات الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 17 أبريل، وفقا لأخر صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

ويسود من اليوم الخميس، طقس مائلا للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.