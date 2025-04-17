شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة 18 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ويشهد غدا، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.