شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية إمام عاشور بتهمة سب وقذف أحد جيرانه لجلسة 22 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، و المتهم فيه بالسب والقذف لجاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 مايو الجاري، للاطلاع واستكمال الإجراءات.

وذلك بعد أن قضت محكمة السنبلاوين الابتدائيه بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى النيابة وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وكان اليوم أزلي جلسات المحاكمة

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب خلاف ومشادة بين اللاعب وأحد جيرانه في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد انتقال اللاعب إلى النادي الاهلي و تطور إلى مشادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات سب وقذف متبادلة.

وتقدم الشاكي بصور واسكرينات من المحادثات والتعليقات الموجودة بين الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يحمل الحساب الشخصي للاعب أمام عاشور.

وتم تداول القضية بمحكمة جنح السنبلاوين، والتي قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل.

يذكر أن اللاعب أمام عاشور موجود حاليا مع النادي الاهلي بجنوب افريقيا استعدادا لملاقاة فريق صن دوانز يوم السبت القادم فى بطولة دوري أبطال أفريقيا