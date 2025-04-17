شكرا لقرائتكم خبر عن سبعيناتى وبقوة رجل الـ50.. صندوق النقد الدولى يشجع على عدم تقاعد كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

قال صندوق النقد الدولي، المُقرض العالمي ، أن كبار السن اليوم أكثر ذكاءً وقوةً مما كانوا عليه قبل 25 عامًا، مما يعني أنه ينبغي عليهم البقاء في العمل لفترةٍ أطول، معتبرا أن "السبعينيات هي الخمسينيات الجديدة".

ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومات المُثقلة بالديون لا تستطيع تحمّل تقاعد كبار السن الأكثر لياقةً لفتراتٍ طويلة، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأصدر الصندوق نتائجه بعد أن كشفت بياناتٌ من 41 دولةً عن قفزاتٍ ملحوظة في متوسط الأعمار الصحية.

ووجد الباحثون أن الشخص الذي يبلغ من العمر 70 عامًا في عام 2022 يتمتع بنفس الوظيفة الإدراكية التي يتمتع بها الشخص العادي البالغ من العمر 53 عامًا في عام 2000، مما يضعه في مرتبةٍ متقدمةٍ جدًا عن جيل السبعينيات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

يستند البحث إلى مسوحات مفصلة أجريت على مليون شخص تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، لاختبار وظائف مثل الذاكرة والاتجاه والرياضيات الأساسية.

كما أظهرت اختبارات قوة القبضة ووظائف الرئة تحسنًا ملحوظًا في الصحة البدنية، حيث يتمتع البالغون من العمر 70 عامًا بنفس اللياقة البدنية التي يتمتع بها البالغون من العمر 56 عامًا قبل 25 عامًا.

ومن المرجح أن يستمر هذا التحسن السريع في العقود المقبلة، وفقًا لصندوق النقد الدولي، حتى وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا.