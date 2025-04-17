شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تسدد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل باقى مستحقات المزارعين من القطن والان مع تفاصيل الخبر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعى القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.

وفى ذات السياق، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوى، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.