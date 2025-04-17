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وزارة المالية تسدد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل باقى مستحقات المزارعين من القطن

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وزارة المالية تسدد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل باقى مستحقات المزارعين من القطن

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 17 أبريل 2025 01:12 م

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعى القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه،  باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.

وفى ذات السياق، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوى، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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