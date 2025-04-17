شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أنقرة: زيارة مرتقبة لوزير المالية التركى.. واهتمام متزايد بالاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن إن مصر دولة منفتحة على التجارة والاستثمار، وأن اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر يزداد قوة.



سفير تركيا مع وزير المالية

وأوضح في كلمته على هامش استضافته اجتماع مجموعة سفراء الدول الآسيوية الأربعاء بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، أن مشاركة الأخير في الاجتماع من شأنها أن تعطي مزيداً من الثقة للمستثمرين الأتراك، وأنه سيوجه المستثمرين الذين سيأتون إلى مصر للبحث عن الفرص المحتملة للاستثمار.

وأضاف السفير صالح موطلو شن أنه من المقرر أن يأتي وزير المالية التركي إلى مصر في يونيو المقبل بدعوة من وزير المالية المصري، وبهذه المناسبة يمكن حضور بعض حفلات الافتتاح ووضع حجر الأساس للمزيد من الاستثمارات التركية في مصر.

ووفقا لبيان من السفارة التركية بالقاهرة ظهر اليوم، حضر الاجتماع سفراء 15 دولة آسيوية. وكان وزير المالية احمد كجوك هو ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في الاجتماع.



سفير تركيا وسفراء المجموعة الآسيوية

وحضر اللقاء أيضًا ونواب وزير المالية وأعضاء الحكومة. وفي كلمته، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى التطورات الإيجابية الأخيرة في السياسة المالية والضريبية في مصر.

وأكد كجوك للسفراء الحاضرين للاجتماع أنه مستعد للقاء والاتصال بأهم المستثمرين في بلدانهم إذا قدموا له معلومات عنهم، وأن باب مصر مفتوح للمستثمرين.

وخلال الاجتماع تم توديع السفيرة النيوزيلندية المنتهية ولايتها إيمي لورينسون. وخلال اللقاء، وجه السفراء المشاركون أيضًا أسئلة إلى وزير المالية حول قضايا مختلفة.

وخلال الاجتماع ألقى أيضا رئيس المجموعة سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جو كلمة.