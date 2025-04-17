شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن عن وظائف فى لبنان لعمال مخبوزات وزراعيين براتب 500 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفر 10 فرص عمل جديدة في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات للعمل بشركة لصناعة الخبز، وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل .

وأوضح الوزير، فى بيان، أن الراتب الشهري يبلغ 500 دولار، مع توفير عدد من المزايا تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، إضافة إلى الكهرباء والإنترنت.

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أن شروط التقديم تشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 17 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنــــــــا.

كما أعلن وزير العمل عن توفر 5 فرص عمل جديدة في دولة لبنان بمهنة عمال زراعيين للعمل لدى شركة، موضحا أن الراتب الشهري 500 دولار، مع توفير مزايا متعددة تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، كهرباء، وإنترنت.

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أن شروط التقديم تشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 17 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنــــــــــــا.

