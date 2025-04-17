شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد لعام 2025 ، جاء نصها :قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لى أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات، ومع الإحتفال بهذه المناسبة الكريمة ، فإننى أود أن أعرب لقداستكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية المخلصة دفاعاً عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية التى تجمعها نسيجاً وطنيناً صلباً يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق آمال شعبه العظيم فى الأمن والإستقرار والرخاء، حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير.



كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من الإخوة المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الإخوة المسيحيين بنفس المناسبة .



