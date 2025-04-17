شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز محطات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى تمهيدا لتشغيله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من إحد محطات الأتوبيس الترددى، المقرر تشغيله على الطريق الدائرى، رصد من خلاله أعمال التجهيزات الجارية بالمحطات تمهيدا لتشغيل الأتوبيس فى مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة نزلة قليوب.

بدأت وزارة النقل تدريب سائقي الأتوبيس الترددي تمهيدا لتشغيله على الطريق الدائري في مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق مصر اسكندرية الزراعى، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المرحلة الأولى للمشروع.

المرحلة الأولى من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي.

الراكب يصل للمحطات عبر كباري أو أنفاق المشاة.

يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو.

سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية.

الاتوبيسات كهربائية منتجة محليا.

يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية.

زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة.

تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري.

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة.

المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم.

المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى.

محطات الاتوبيس المقرر تشغيلها قريبا:-

تشتمل على 14 محطة هي "محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم وأكاديمية الشرطة " –11 محطة سطحية بنفق مشاة "إسكندرية الزراعي و الشرقاوية و شبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس" .