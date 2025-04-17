شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 وفق الحسابات الفلكية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الملايين من المصريين موعد عيد الأضحى المبارك 2025، ويكثر البحث عنه عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى، ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى المبارك على التقويم الهجرى القمرى، حيث يحل فى العاشر من شهر ذى الحجة، وبما أن الأشهر الهجرية تعتمد على رؤية الهلال، فإن تحديد الموعد الدقيق يكون مرتبطًا بتحرى الهلال فى اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة.

وبناءً على التقديرات الفلكية الأولية لعام 2025، من المتوقع أن يكون اليوم التاسع من ذى الحجة (يوم عرفة) موافقًا ليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وعليه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك موافقًا ليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

وفى نسيج مجتمعاتنا المتنوعة، تتجلى أروع صور التلاحم والتكافل في المناسبات الدينية التي تجمع القلوب وتوحد الصفوف، فعيد الأضحى المبارك، لحظة سنوية عظيمة، وليس مجرد احتفاء بذكرى قصة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، بل هو تجسيد لقيم العطاء والتضحية والإيثار التي تسمو بروح الجماعة وتعزز أواصر المحبة والتعاون بين أفرادها.

وفى هذا العيد المبارك، تتجلى معانى التراحم الاجتماعي فى أبهى صورها، حيث يتقاسم المقتدرون خيراتهم مع المحتاجين، وتتوسع دائرة الفرح لتشمل الأسر والأصدقاء والجيران، ويعتبر العيد فرصة لتجديد الروابط الاجتماعية، وصلة الأرحام، ونشر البهجة في كل بيت، فهو دعوة للتسامح ونبذ الخلافات، وتعزيز روح الوحدة والتآزر التى تقوى بنيان مجتمعنا وتجعله أكثر تماسكًا ورحمة، ومناسبة نستلهم منها قيم البذل والعطاء التي تثري حياتنا وتجعل عالمنا أكثر إنسانية.