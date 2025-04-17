شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تسجيل أقل معدل نمو سكانى خلال الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني خلال الربع الأول من 2025 مقارنةً بالربع الأول من عامي 2024 و 2023.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تراجع معدلات الزيادة السكانية يساهم في تحسين الخصائص السكانية.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة المصرية والمشرف على المجلس القومى للسكان، إننا لدينا هدف قومي بالوصول لمعدل إنجاب كلي للمرأة المصرية 2.1 في سنة 2030، وكان هدفا للاستراتيجية الوطنية للسكان، وهو المعدل الذي يجعلنا دولة منتجية ونتعادل مع النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية وصل إلى 2.4 بنهاية 2024، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف في 2027.

وأشارت إلى أننا في عام 2021 عدد المواليد 2.7، وكان الهدف النزول إلى 1.8 في 2030، ولأول مرة في 2024 نكسر معدل 2 مليون، ووصلنا إلى 1.960 مليون، موضحة أنه كانت هناك وجهات نظر أن ذلك بسبب المعوقات الاقتصادية وتراجع نسب الزواج، وبمراقبة أول ربع في 2025 نزلنا 43 ألف طفل، فكان المفروض النزول 15 ألف طفل، مما منحنا الأمل في تحقيق ما مكتوب على الورق بكثير.