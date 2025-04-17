شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضىالخميس، 17 أبريل 2025 12:23 م
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة 280 مليون جنيه.
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