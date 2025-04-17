شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن بدء تسكين الباعة بسوق العياط الحضارى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، البدء في إجراءات تسكين الباعة الجائلين بـ سوق العياط الحضاري الذي تم تنفيذه ليكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية المقامة بمنطقة المزلقان، والذي كان يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار سنوات.

وأوضح محافظ الجيزة، أن السوق الجديد مقام على مساحة 3700م2 ويضم 419 وحدة بيع وفرشات، وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والملابس والفواكه والخضر واللحوم والأسماك، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن السوق مدعّم بشبكات المرافق مياه وصرف وكهرباء وكذا جميع وسائل الأمان والسلامة من خلال تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بتركيب أحدث أنظمة الإنذار الآلي لمكافحة الحرائق ومنظومة كاميرات مراقبة لضمان متابعة السوق على مدار اليوم.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل وتسكين الباعة مع المتابعة الدورية للتأكد من قيام الموظفين القائمين على إدارة السوق بالأعمال المكلفين بها على الوجه الأكمل من أعمال النظافة والصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان وأمام السوق للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.



تسكين الباعة بسوق العياط الحضارى الجديد



تسكين الباعة بسوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى الجديد