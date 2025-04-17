شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، ويعقبه مؤتمر صحفى لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات خلال اجتماع الحكومة.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن، مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.