شكرا لقرائتكم خبر عن عيد القيامة المجيد 20 أبريل 2025.. كل عام وأنتم بخير والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025، ويسبق عيد القيامة المجيد، الصوم الكبير ويعتبر أطول فترة صوم فى الكنيسة، ويستمر لمدة 55 يوما.

تتجلى أسمى معانى الرجاء والتجدد فى عيد القيامة المجيد، فهو ليس مجرد ذكرى لحدث تاريخى عظيم فى العقيدة المسيحية، بل هو رمز للانتصار على الظلام، وبزوغ فجر جديد يحمل معه الأمل والسلام، تحتفل فيه القلوب المؤمنة بقيامة السيد المسيح من بين الأموات، مؤكدة بذلك على قوة الحياة التي تتغلب على الموت، والحق الذي ينتصر على الباطل.

وعيد القيامة هو دعوة للتأمل فى قيم المحبة والفداء والتضحية التى تجسدت فى حياة السيد المسيح، فهو وقت للتسامح والعفو، ومد يد العون للمحتاجين، وتجديد العهد بالقيم الروحية والإنسانية التى تسمو بنا كبشر، ففى هذا العيد، تتلاقى الأسر والأصدقاء، وتتعالى أصوات الترانيم والصلوات، معبرة عن الفرح العميق بالإيمان والرجاء بمستقبل أفضل يسوده السلام والوئام، ومناسبة تتجاوز حدود الطوائف والأديان، لتذكرنا بجوهر الإنسانية المشتركة وتوقنا الدائم إلى الخلاص الروحى والمعنوى.