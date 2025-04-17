شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شم النسيم.. 5 نصائح من وزارة الصحة لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

قبل احتفالات شم النسيم، يبحث كثير من المواطنين عن النصائح الغذائية التي يجب إتباعها قبل تناول أطعمة شم النسيم كالفسيخ والرنجة، وفي هذا السياق وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الممارسات الغذائية الضارة التي قد تؤثر على صحتهم خلال هذه الاحتفالات.

وفي التقرير التالي ننشر 5 نصائح هامة لتجنب الأضرار الغذائية:-

- توخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

- التأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية.

- عدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرًا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال.

- الابتعاد عن شرب منتجات الألبان والمشروبات الغازية والشاي والقهوة، لأن هذه المشروبات قد تسبب التلبك المعوي والإسهال والقيء.

- تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

ووجهت الصحة رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تشمل (نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، وجود ترخيص للمنشأة، عدم انبعاث الروائح الكريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، وجود سلات للقمامة، توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون ومطهرات، براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، خلو المنشأة من أي مصادر تسبب التلوث).