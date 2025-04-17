شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى البحرين بمرتبات تصل لـ 540 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم الخميس، من تلقى طلبات الراغبين في التقديم على 6 فرص عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل في عيادات تخصصية بدولة البحرين، برواتب تتراوح بين 1000 إلى 4000 دينار بحرينى، بما يعادل 540 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي:-

- استشاري تجميل: راتب يتراوح بين 2500 إلى 3000 دينار بحريني.

- أخصائي علاج عصب الأسنان: راتب يتراوح بين 1000 إلى 1200 دينار بحريني.

- استشاري سمنة ومناظير: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني.

- استشاري جلدية: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني.

- استشاري تجميل نسائي: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني.

- استشاري أطفال أنابيب: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني.

· مميزات هذه الفرص:

- تأمين طبي.

- راتب أساسي حسب سنوات الخبرة.

- تقديم السيرة الذاتية.

علما بأن باب التقديم تم فتحه بداية من الثلاثاء الماضى 15 إبريل، واستمر لمدة 3 أيام، ويتم إرسال السيرة الذاتية وشهادات المؤهل وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.