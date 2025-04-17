شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تطالب التلاميذ المفصولين بسبب الغياب إعادة القيد قبل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المدارس الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب، بالذهاب إلى أقرب مكتب بريد لإتمام إجراءات إعادة القيد، وذلك قبل موعد بدء امتحانات شهر أبريل حتي لا يتم حرمانهم من الامتحان، موضحة أنه يُشترط بعد الانتهاء من إجراءات إعادة القيد، تسليم إيصال الدفع إلى إدارة شؤون الطلاب بالمدرسة حتى يُسمح للطالب بدخول الامتحانات الشهرية وامتحانات نهاية العام.

وشددت المدارس، على أنه فى حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيترتب عليه الحرمان من دخول الامتحانات كما وجهت عدة تعليمات للطلاب جاءت كالتالى:

- حضور جميع التقييمات الأسبوعية في جميع المواد.

- عدم التخلف عن الحضور حيث أنه لن يعاد التقييم مرة أخرى للطلبة الغائبين

- الرجاء التزام التلاميذ بالحضور إلى المدرسة وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى امتحانات آخر العام ٢٠٢٥/٥/٢٤

- هناك تقييمات أسبوعية والتي لا تقل أهمية عن التقييمات الشهرية بالإضافة إلى أهمية درجات الواجب المنزلي والسلوك والمواظبة والأداء الصفى والواجب المنزلى وأيضاً امتحان شهر أبريل

ودرجات تضاف للمجموع حسب حضور التلاميذ والتزامهم لذا نرجو من أولياء الأمور الحرص على مستقبل أبنائهم والتزامهم بالحضور إلى المدرسة يومياً

- والالتزام بالزي الرسمي.

- والالتزام بحضور الحصص على مدار اليوم الدراسي.