شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد ابراهيم، المستشار الإعلامى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سبب ارتفاع أسعار الليمون فى الفترة الأخيرة يرجع إلى فترة المحصول الثانوى، وأن كل الاشجار لا تنتج محصول ثانوى لأسباب مختلفة.

أضاف إبراهيم فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الخريف أثرت سلبا على إنتاج الأشجار، مما أدى لقلة المعروض مع زيادة الطلب.

وأوضح إبراهيم أنه من المعروف أن الاشجار تبدا فى التزهير فى مارس وإبريل لإنتاج المحصول الأساسي فى أغسطس، وعليه خلال الفترة القادمة سيكون هناك إنتاج الموسم الجديد وستنخفض الأسعار تدريجيا.

وأشار إبراهيم إلى أن معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية يقوم بالمتابعة المستمرة عن طريق لجنة مشكله من الباحثين من معهد البساتين ومعهد الأمراض وسوف تقوم بزيارة ميدانية فى مركز بدر لمتابعة أشجار الليمون والمرور على الزراعات هناك.