شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة : تحقيق أكثر من مليار جنيه إيرادات حتى أبريل الجاري والان مع تفاصيل الخبر

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، على أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع فى فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.

وأشار فاروق إلى أهمية التيسير على المنتفعين وإنهاء العقود فضلا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة.



جانب من الاجتماع

ومن جانبه قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقه علي تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، 9 مقار شرطية بالمحافظات، فضلا عن 11 معهد ديني ازهري، فضلا عن عرض ايرادات الهيئة، من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و 28 مليون جنيه، فضلا عن اعتماد أعمال بيع بعض اراضى ولايه الهيئة بقيمه ٦٠ مليون جنيه بالمزايده العلنيه من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

واضاف أن مجلس الإدارة إعتمد أيضا القيم الإيجارية للاراضى الزراعيه للعام الجاري والمحدده من اللجنه الرباعيه بوزارة الماليه واللجنه العليا لتثمين اراضى الدوله طبقا لقرارت لجنه استرداد اراضى الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ علي تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكوميه وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقا لتوصية وزارة الماليه وبعد العرض علي رئاسة مجلس الوزراء لكل حاله بحالتها.

واستعرض الفولي خلال اجتماع المجلس أيضا: موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم ازالتها بالكامل في المهد، كذلك موقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزيادة اعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابته خلال أعياد شم النسيم وحتى عيد الاضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي.