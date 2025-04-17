شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة تعلن تسهيلات لإدخال بيانات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة صيادلة القاهرة عن تعيين مختصين بمقر النقابة لمساعدة الصيادلة في إدخال بيانات المرتجعات الخاصة بـ الأدوية المنتهية الصلاحية، وذلك في إطار تسهيل تطبيق قرار 47 لسنة 2025، وتقديرا للصيادلة الذين واجهوا صعوبات في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وبعض العقبات الفنية.

وأوضحت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من المسؤولية النقابية والمهنية لمجلس النقابة، وسعيًا لتسهيل مهام الصيادلة ودعم حقوقهم، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف المرتجعات رصدت وجود صعوبات في إدخال البيانات لدى عدد كبير من الصيادلة.

وطالبت النقابة الصيادلة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بالتوجه إلى مقر النقابة وتقديم البيانات التالية: اسم الصيدلية، رقم الترخيص، اسم صاحب الصيدلية، الرقم القومي، اسم شركات التوزيع، وأكواد التوزيع، وذلك عبر التواصل على الرقم المخصص (01063261240) عبر واتساب.

كما شددت النقابة على ضرورة سداد الاشتراكات النقابية المتأخرة، مؤكدة أن تلك الخدمة المقدمة مجانًا تعتبر من حقوق صيدلة الجمعية العمومية.