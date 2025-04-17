وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 يناير سنة 2025.

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 ملیون دولار کندي.

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" مع كندا والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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