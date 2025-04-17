شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير مارمينا مريوط والان مع تفاصيل الخبر

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات يوم خميس العهد بدير القديس مارمينا العجائبي بكينج مريوط، وذلك بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وخلال الصلوات، يقوم البابا تواضروس بصلاة طقس اللقان وغسل أرجل الرهبان والأساقفة، مثلما فعل السيد المسيح في هذا اليوم، إذ غسل أرجل التلاميذ قبل العشاء الأخير وتأسيس سر التناول.

ويعتبر خميس العهد أحد الأعياد السيدية الصغرى، والذي يُعد محطة مركزية في أحداث أسبوع الآلام، إذ يحيي الأقباط ذكرى تأسيس السيد المسيح لسر التناول (الإفخارستيا)، بتقديم جسده ودمه لتلاميذه، وذلك قبل ساعات من صلبه بحسب الإيمان المسيحي.

ويُطلق على هذا العيد اسم "خميس العهد" نسبة إلى العهد الجديد بدم المسيح، الذي حل محل العهد القديم، ويؤمن الأقباط بأن هذا الحدث لم يكن لحظة تاريخية فقط، بل فعل روحي دائم يُجدد العلاقة بين الإنسان والله.