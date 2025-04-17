شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر فى زيارة ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة فى زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين الجزائريين في العاصمة الجزائر، حيث تأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.