شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج قيد عائلى من الماكينة الأحوال المدنية بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطن استخراج "القيد العائلي المميكن" من خلال الماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجى بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى .

يستطيع استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.



