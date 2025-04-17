شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نقابى عراقى يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر العمل العربى بدورته الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، وفد نقابي عراقي برئاسة ستار دنبوس براك، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، للمشاركة فى أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، والمقرّر انعقادها خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري.

يشارك في المؤتمر، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وزراء العمل وممثلو الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال من 21 دولة عربية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، من أبرزها: تعزيز الحوار الاجتماعي، وتحديث التشريعات العمالية، وتمكين المرأة والشباب في سوق العمل، والتحديات التي تواجه العمال العرب في ظل الأزمات والصراعات الإقليمية.

تأتى مشاركة الوفد العراقي في إطار تعزيز التعاون العمالي العربي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب النقابية، والعمل على تطوير بيئة العمل وحماية الحقوق العمالية، بما يعكس الدور الفاعل للاتحادات العمالية على المستويين الإقليمي والدولي.