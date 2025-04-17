شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية ينظم يوم حقل لمحصول القمح بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مركز البحوث الزراعية دورة الإرشادي والتدريبي والتوعوي للمزارعين وبناءا على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و برعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تكثيف النشاط الارشادى والتواصل مع المزارعين.

وقام الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقة رئيس قطاع الإنتاج و الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح ومدير المحطه الإقليمية ومدير المحطه النوعية وأعضاء مجلس قسم بحوث القمح و باحثين من تخصصات أخرى والفريق الارشادى بمحافظة الغربية وعدد من المزارعين لمشاهدة الأصناف الجديدة من القمح والمقاومة للأمراض والتي تتميز بانتاجية مرتفعة .

اشاد الحضور بالاصناف الجديدة ومستوى التفريع وحجم السنابل ومقاومة الأمراض وهي أصناف مصر ٤ ومصر ٥ ومصر 6 ومصر 7 وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97 وجيزة 171 وسدس 15 وغيرها من الاصناف وبرنامج المدخلات الاقل الذي تتميز به محطة بحوث الجميزة .

كما اشاد الحضور بالاصناف المصرية الجديدة ونجاح مركز البحوث الزراعية فى استنباط سلسة من أصناف القمح تفوق بعضها البعض وتضاهى افضل الاصناف العالمية وكذلك المجهود المبذول للنهوض بمحصول القمح

