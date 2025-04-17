شكرا لقرائتكم خبر عن علاج وفحص 312 حيوانا فى قافلة بيطرية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الجيزة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

قدمت القوافل خدمات بيطرية متكاملة للمربين حيث تم فحص واختبار وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد 232 رأسًا من الماشية، وفحص واختبار 75 من الارانب وفحص واختبار 8 من الفصيلة الخيلية.

َوتضمنت القافلة العلاجية ندوات وحلقات نقاش في قرية عزبة الوالدة مركز حلوان بمحافظة الجيزة وقد شارك في تنفيذ هذه الفاعليات نخبة من الباحثين بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه بالمعامل الفرعية بالتعاون مع أطباء من مديرية الطب البيطري الجيزة .

وأكدت الدكتورة سماح عيد أن هذه القوافل هي جزءًا هامًا من دورالمعهد في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربيين.

