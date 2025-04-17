شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تنظيم 10 ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القطن فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

أطلق معهدي بحوث الإرشاد الزراعى، وبحوث القطن التابعان لمركز البحوث الزراعية خلال شهر إبريل الحالى سلسلة من الندوات الإرشادية العامة للنهوض بزراعة وإنتاج محصول القطن بمحافظات إنتاجه، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور ياسر عبده حيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أنه في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية لتوحيد الجهود الإرشادية لمركز البحوث الزراعية لتقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجموع المزارعين.

أضاف أنه تم تنظيم (10) ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القطن بمحافظات ( الإسكندرية، والشرقية، والاسماعيلية، وبور سعيد ، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة)، وذلك بحضور العاملين الإرشاديين بالإدارات الزراعية المختلفة، والأخصاءيين الإرشاديين وكبار مزارعى المحصول بالمحافظات ، وهى المرحلة الأولى من الأنشطة الإرشادية التى يتم تنفيذها طوال موسم إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن أن هذه الندوات تناولت التوعية بالأصناف الموصى بها، والتى تتناسب مع كل منطقة جغرافية، والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية المحصول ، إضافة إلى التوعية بضرورة المتابعة المستمرة للمحصول للإكتشاف المبكر لأى إصابات حشرية ومكافحتها.

