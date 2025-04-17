شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تعاون مع شركة إيطالية لتأهيل العمالة لأسواق العمل الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير العمل محمد جبران، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع شركة للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية، ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الايدى العاملة للكوادر الفنية الماهرة،وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة،وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.

كما شهد الوزير جبران على توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بإتحاد الصناعات المصرية، برئاسة د. محمد عبدالسلام، ومجموعة مدارس، حيث قام عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووائل عبدالصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني،، بالتوقيع على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما .

وفي ذات السياق أكد الوزير جبران، على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..وأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، وقال نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات..

و تقدم المشاركون، في توقيع البروتوكولات، من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران، بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الإستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة .

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل ..وقال أن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة خطوة هامة نحو عملية التطوير، وإشارة مباشرة للتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب، وكذلك التعاون في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة .

وأوضح أن باب الوزارة مفتوح لكافة شركاء العمل والتنمية ليس في الداخل فقط، بل والخارج، مُستشهدًا بعمليات الربط الالكتروني، والفحص المهني من اجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .