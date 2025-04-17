شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يوقع مذكرة تعاون مع القومى لحقوق الإنسان لتعزيز الوعى الحقوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل ، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب ، وبحضور كل من: عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد ، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات و محسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق .

واكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر ، وانه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين: المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.

وقال الجمل ، أن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.

وتابع رئيس الاتحاد: إن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.

واوضح عبدالمنعم الجمل ، أن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في: تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.

و تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.

كما تستهدف تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

الي جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، و التعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.

و اختتم الجمل حديثه مؤكدا علي أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، موجها الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين، على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مؤكدا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



