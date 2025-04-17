شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع "الإيفاد" المشروعات الزراعية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد برئاسة جوتشى وو نائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق وبحث معهم المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والمنظمة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،

أكد وزير الزراعة على أهمية الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر،

وأشار فاروق إلى أهمية، تكثيف سبل التعاون المشترك، لدعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين، في القرى المستهدفة ، فضلا عن تنمية مهارات المرأة الريفية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القري، وتحسين مستوى معيشة أبناءها، مشيرا الى ان المشروعات المنفذة فى مصر تحقق الرؤية المستهدفه منها في دعم صغار المزارعين من خلال 14 مشروع تم الانتهاء من 11 ومازال هناك 3 مشروعات قائمة، بالاضافة الى مشروع كراون الذى تم التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق التمويلى الخاص به ،

وأضاف الوزير الى إمكانية اقامة بعض الاستثمارات فى بعض الدول الافريقية مثل اوغندا وزامبيا تحت مظله الايفاد وفتح المجال للإستيراد والتصدير، وأهمية تفعيل ألية للتعاون الثلاثى مع الدول الافريقيه وتعاون جنوب الجنوب.

من جانبه وجه "جوتشى" الشكر للحكومة المصرية على تجديد موارد الصندوق الثالث عشر، وأشاد بالعلاقة المتميزة بين الصندوق ومصر، ولا سيما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد على الحاجة الملحة للتصديق على اتفاقية مشروع CROWN والبدء في تنفيذها،