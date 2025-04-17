شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 17-4-2025.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.