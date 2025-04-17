شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الرى تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار المواطنين الاثنين المقبل للإحتفال بعيد شم النسيم 2025 بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق حيث تفتح أبوابها أمام الزوار من الساعة الثامنة صباحاً.

وتعد حدائق الرى بالقناطر الخيرية التى تقع على مساحة 66 فدانًا من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث إنتهت الوزارة من تطوير.

وفى التقرير التالى نتعرف على حدائق الرى بالقناطر الخيرية:

حديقة لؤلؤة الشرق على مساحة 13 فدان

المركز الثقافي 9 أفدنة

حديقة النيل 8 أفدنة

حديقة البحيرة 3 أفدنة

حديقة الياسمين 8 أفدنة

حديقة التوفيقي 3 أفدنة

حديقة الزهور 4 أفدنة

حديقة أبو قردان 6 أفدنة

حديقة النخيل 7 أفدنة

حديقه أ 5 أفدنة